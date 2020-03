Ameaçam de caçadeira e dão facada

Quatro homens, de 19, 20, 21 e 51 anos, foram alvo de uma tentativa de assalto à mão armada na rua capitão Barroso, em Monte de Alvor, no concelho de Portimão.O ataque ocorreu pelas 23h00 de sábado e os assaltantes aparentavam estar todos na casa dos 20 anos. Enquanto um cúmplice ficou no carro, um Opel Corsa, os outros três apontaram uma espingarda caçadeira às vítimas, exigindo que lhes entregassem os telemóveis e as carteiras.Segundo oapurou, as vítimas resistiram e foram agredidas pelos assaltantes, tendo uma delas, de 20 anos, sofrido um golpe de faca nas costas. Após a resistência do grupo, os suspeitos puseram-se em fuga, deixando para trás a arma de fogo. A GNR esteve no local e a PJ investiga o caso.