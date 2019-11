Ameaçava a vizinha de morte em cartas anónimas para sacar 100 mil euros

Uma mulher de 60 anos, empregada fabril, foi detida em flagrante pela GNR de Fafe por tentar extorquir 100 mil euros a uma vizinha de 70 anos, através de ameaças de morte enviadas em cartas anónimas, na freguesia de Agilde, em Celorico de Basto."Ela punha as cartas na caixa de correio e escrevia, em letras maiúsculas, que me ia matar se não desse o dinheiro. Numa, escreveu até que me violava e que me ia incendiar a casa de noite", contou aoa vítima, que não quer ser identificada por medo de represálias, já que a autora da extorsão ficou em liberdade."Nunca pensei que fosse ela. Falei com a GNR e eles mandaram-me entregar um saco no sítio onde a carta dizia e à hora que era exigido. Vim embora, mas ela foi apanhada pelos guardas a recolher esse mesmo saco", recordou a mulher, solteira e que vive sozinha. "Foram três semanas de autêntico terror, nem dormia em minha casa com medo. E ainda continuo assustada, com ela em liberdade", acrescentou.A suspeita foi levada para o posto pela GNR, mas acabou por ser libertada e notificada para ser ouvida no tribunal pelo Ministério Público.