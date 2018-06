Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Amianto de duas escolas em Portimão será removido em breve

Coberturas dos estabelecimentos de Coca Maravilhas e Chão das Donas vão ser substituídas.

Por José Carlos Eusébio | 08:44

A Câmara de Portimão vai avançar com as obras de substituição das coberturas de fibrocimento - que contêm amianto, material tóxico e potencialmente cancerígeno - nas escolas básicas de Coca Maravilhas e de Chão das Donas. Esta empreitada representa um investimento estimado em cerca de 176 mil euros.



"Com a concretização desta obra, ficamos com todas as escolas do concelho que se encontram sob tutela da autarquia [até ao 9º ano de escolaridade] sem fibrocimento", salienta ao CM, Isilda Gomes, presidente da Câmara de Portimão. E acrescenta que "era uma preocupação resolver esta situação, dado que é assumido que se trata de um material que acarreta perigo para a saúde".



No que se refere à Escola Básica de Coca Maravilhas, os trabalhos implicam a remoção de mais de dois mil metros quadrados de cobertura de fibrocimento, segundo apurou o CM. Este estabelecimento conta atualmente com cerca de 320 alunos, incluindo as crianças do jardim de infância.



Por outro lado, na escola de Chão das Donas, que é frequentada por uma centena e meia de estudantes (número que inclui os alunos que apenas se deslocam aquele estabelecimento para almoçar), será substituída uma área de cobertura com cerca de 650 m2.



De acordo com o concurso público, publicado em Diário da República, esta empreitada tem um prazo de execução máximo de quatro meses, a contar da data de adjudicação.



O período para apresentação de propostas decorre até ao dia 29 deste mês. O critério estabelecido para a adjudicação é a melhor relação entre a qualidade e o preço.