Amianto em escolas de Paredes removido nas férias do Natal por razões de saúde

A remoção das coberturas contendo amianto das escolas secundárias de Rebordosa e Lordelo, em Paredes, vai realizar-se nas férias do Natal, para acautelar a saúde de 1.200 alunos, disse esta quarta-feira à Lusa o presidente da câmara.

Segundo Alexandre Almeida, aqueles trabalhos estão previstos nas empreitadas de remodelação dos dois estabelecimentos de ensino e serão realizados a partir de 26 de dezembro, coincidindo com a habitual pausa letiva de final de ano.

"A pensar na saúde de toda a comunidade escolar, que é nossa preocupação maior, decidimos que essa seria a melhor opção. Aproveitamos que os alunos não se encontram nas escolas naquela altura para remover as coberturas de fibrocimento com todas as condições de segurança", disse Alexandre Almeida.

A existência das coberturas contendo amianto nos dois edificados tem sido uma das maiores preocupações das comunidades escolares (cerca de 1.200 alunos, 136 professores e 48 funcionários), que temem pela sua saúde.

O presidente da autarquia visitou esta quarta-feira as duas escolas para acompanhar os trabalhos de montagem de 24 contentores que vão disponibilizar oito salas de aulas em cada estabelecimento.

Nesta fase, decorrem as operações de retirada dos equipamentos, materiais e mobiliário dos edifícios escolares, seguindo-se o início dos trabalhos de construção civil, que vão ser realizados por fases para permitir em simultâneo o funcionamento das atividades letivas.

O conjunto das duas obras, no valor de 2,9 milhões de euros, vai contribuir, anotou o autarca, para melhorar a segurança e o conforto nas escolas.

As empreitadas resultam de um acordo de colaboração entre a autarquia e o Ministério de Educação. A maior fatia do financiamento decorre de fundos comunitários assegurados pelo município. O Estado assegurou cerca de um milhão de euros de comparticipação.

As atuais instalações contam com dezenas de anos e apresentam sinais de degradação, o que motivou protestos públicos das duas comunidades escolares.

Além da remoção das coberturas de fibrocimento, prevê-se a substituição das caixilharias e piso dos pavilhões, entre outras melhorias.