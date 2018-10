Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Amianto espalhado pela serra de Monchique ameaça famílias

Moradores pedem intervenção antes da chegada da chuva, que pode contaminar a água.

Por Diana Santos Gomez | 09:29

Há pelo menos seis situações graves de pessoas a viver em habitações perto de amianto em resultado da destruição provocada pelo incêndio que, há dois meses, atingiu os concelhos de Monchique, Portimão e Silves. Os casos foram sinalizados, pela plataforma de voluntários Ajuda Monchique, em Carolo, Alferce, Foia e Pardieiros, todos no concelho de Monchique.



Shanti Fernandes, uma das responsáveis pela plataforma explicou ao CM que "as pessoas estão desesperadas, várias não têm noção do perigo que representa para a sua saúde". E dá um exemplo chocante: "ainda esta semana encontrámos o caso de um homem que sem perceber o risco que corria fez uma fogueira com amianto".



Outro caso é o de um homem com uma grande limitação motora e que já teve de arrastar-se pelo chão, em cima desta matéria perigosa para a saúde pública.



A plataforma voluntária que diariamente ajuda vítimas do fogo tem "44 casos listados de habitações com escombros, entre os quais amianto, que foram comunicados à autarquia". Mas, lamentam, até agora não receberam resposta.



"Ainda esta semana encontrámos mais três famílias com amianto próximo de casa", refere Shanti Fernandes. Um dos moradores afetados, que o CM ouviu, é Francisco Carmo, de 33 anos. Reside numa área onde o amianto está espalhado por cerca de 300 m2. Há pelo menos cinco crianças, num total de seis famílias, a morar naquela área.



"Falámos com a câmara mas não terão recursos financeiros, pediram para aguardar. Só peço que haja um apoio urgente para retirar este material tóxico, a chuva poderá agravar este cenário porque contaminará a água", diz Francisco.



O CM tentou contactar a autarquia mas sem sucesso.