Amiga de Igor Silva agredida na noite em que mataram adepto do FC Porto

Igor Silva, de 26 anos, morto nos festejos do título de campeão do FC Porto, foi esfaqueado 18 vezes, segundo o resultado final da autópsia a que o Correio da Manhã teve acesso. A análise inicial apontava para 12 facadas. O documento refere que seis das 18 facadas são defensivas.

teve acesso a imagens que mostram o momento em que uma amiga de Igor Silva foi agredida, na noite em que o adpeto portista foi morto à facada.Ao que oapurou, a jovem tentou ajudar Igor quando este foi esfaqueado e foi espancada, tendo ficado em estado grave. Há ainda testemunhos que dizem que as agressoras são familiares de Marco 'Orelhas'. No entanto, a mulher e a filha do número dois dos Super Dragões negam que tenham sido elas.Um dos bombeiros que testemunhou no processo disse que não ajudou a vítima porque o médico mandou a ambulância avançar.