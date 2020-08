Amiga que viu mulher a ser morta pelo homicida de Lalim está em choque e não voltou à fábrica

Desaparecido há 17 dias, não há qualquer sinal de Henrique Carvalho, de 63 anos. A PJ continua à procura do homicida de Lalim, mas as buscas foram até agora infrutíferas. A amiga que sobreviveu ao ataque continua em choque - não regressou ao trabalho, na fábrica de fumeiro onde também trabalhava Ana Maria Melo, de 56 anos. Iam juntas para o emprego quando foram alvo da emboscada mortal, no dia 14.