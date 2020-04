Homicidas usam carro da vítima para transportar corpo desmembrado no Algarve

Ainda não eram nove da manhã, e a Avenida José Malhoa, em Lisboa, onde fica situada a Mesquita Central de Lisboa, já via chegar os primeiros muçulmanos. A reunião nacional do movimento fundamentalista islâmico Tabligh Davah recebe entre ontem e domingo centenas de pessoas de todo o Mundo. Os ‘ministros do culto’ – como são apelidados os representantes estrangeiros do movimento – vêm de vários países como o Paquistão, Índia, Bangladesh e Reino Unido, e eram, ontem de manhã, esperados.