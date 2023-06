Um amigo do pescador que morreu após ter escorregado de uma rocha, em Aljezur, na sexta-feira à tarde, assistiu à tragédia no local onde estava também a pescar.A vítima, com cerca de 70 anos, residia em Portimão e costumava ir à pesca para aquela zona da Costa Vicentina. A vítima foi retirada da água por um surfista que se encontrava na zona, com o auxílio de um bombeiro. Foram feitas manobras de reanimação, mas sem sucesso.