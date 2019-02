Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Amigo da Internet assalta homem em Coimbra

Roubo, sequestro e agressão após contacto em rede social.

09:46

O pedido de amizade através da rede social Facebook fazia parte de um plano criminoso para roubar. Dois homens, de 20 e 23 anos, naturais de Coimbra, organizaram tudo. A vítima foi um homem, de Arganil, que após um mês de contactos virtuais aceitou encontrar-se, em Coimbra, com o amigo da net. Foi sequestrado, roubado e espancado.



Tudo aconteceu em fevereiro de 2018 e o caso está agora a ser julgado no Tribunal de Coimbra. Depois de pedir amizade à vítima, um dos suspeitos estabeleceu vários contactos, até que a conseguiu atrair para um encontro, onde já planeava com o outro assaltante apropriar-se dos seus bens.



Sem se aperceber que estava a cair numa cilada, o homem aceitou o encontro. Após fazer a viagem de Arganil até Coimbra encontrou-se com o arguido na avenida Fernão de Magalhães. O suspeito sugeriu que dessem boleia a um amigo e deslocaram-se para a rua do Brasil, onde apanharam o outro arguido, dirigindo-se depois, por indicação dos assaltantes, para um local ermo e escuro.



Os dois saíram com o argumento de irem buscar dinheiro e voltaram com uma pistola que lhe apontaram à cabeça. Desferiram-lhe murros e exigiram o telemóvel. Já com um dos arguidos ao volante, iam a caminho de casa da vítima, roubar os bens, quando devido ao excesso de velocidade colidiram com outro carro e alertaram os moradores.



Os dois ladrões acabaram por fugir a pé, mas antes roubaram a carteira da vítima, sob ameaça de pistola.