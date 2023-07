Amigo de infância de Vitó admite que metade da droga apreendida nas buscas era sua

A sexta sessão de julgamento de Vitó, companheiro de Sónia Jesus, ficou marcada por vários amigos de infância do arguido que referiram ao coletivo de juízes que nunca compraram droga ao detido. No entanto, confirmam o consumo de haxixe e cocaína com o mesmo.Um dos amigos de Vitó disse, em videoconferência, no Tribunal de Bragança, que sabia do consumo de haxixe e cocaína por parte do arguido, revelando que o faziam em conjunto muitas vezes e, que era com ele, que por norma compravam o produto estupefaciente, à exceção da última vez.Em causa está o dia em que as autoridades fizeram buscas na casa de Vitó. A testemunha alega que teria sido Vítor a comprar a droga nesse dia e que por azar, nessa mesma noite, foram feitas as buscas. Dessa forma, das 30 gramas apreendidas, o amigo do arguido garante que 15 eram suas.Por outro lado, uma outra testemunha veio confirmar que Amílcar Teixeira, pai de Edmar, também ele ex-concorrente do Big Brother, vendia o produto estupefaciente e que utilizavam alguns códigos como azeite para comprar droga. A testemunha revelou ser no café central do qual, Amílcar, era proprietário, em Mirandela, que se faziam as trocas.A falta de comparência de algumas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, à audiência da parte da tarde, levou ao adiamento da sessão para o dia 12 de junho.