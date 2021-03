Rowles Silva, o empresário amigo de João Loureiro interessado na aquisição da Omni, empresa à qual pertence o avião onde foram apreendidos 578 kg de cocaína no Brasil e que tinha Tires por destino, diz-se alheio aos factos. Pede à Omni que esclareça qual o destino da aeronave ao chegar a Portugal, "pois implicaria algum trabalho aparentemente demorado e técnico para que o produto estupefaciente fosse retirado do interior do mesmo".

Ver comentários