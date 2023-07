As principais empresas controladas por Hernâni Vaz Antunes, principal suspeito no inquérito ‘Operação Picoas’, faturaram com o Grupo Altice, entre 2017 e 2022, um total de cerca de 660 milhões de euros.



O Ministério Público (MP) alega que os negócios terão sido suspeitos. Conhecido como o ‘comissionista’, Vaz Antunes é amigo e alegado braço-direito de Armando Pereira, milionário minhoto que é acionista da Altice.









Ver comentários