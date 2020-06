Amigo de Sócrates não explica empréstimos no caso Operação Marquês

Depois dos robalos, temos as sardinhas. Já não é Armando Vara, do processo Face Oculta, é agora Carlos Santos Silva, no caso Marquês. Estávamos em junho de 2014 quando o amigo de Sócrates falou com o primo do antigo primeiro ministro, mas não se encontraram para decidir nada sobre a forma como iam ocultar o dinheiro do antigo governante. O objetivo, diz Paula Lourenço, advogada de Carlos Santos Silva, era mesmo comer sardinhas, pelo Santo António. E nunca camuflar dinheiro de corrupção, que não existia.





Foram mais de duas horas a alegar, onde a advogada desferiu fortes ataques ao Ministério Público. Mas nunca contestou factos: nada disse sobre os empréstimos, nem explicou quais os motivos que levavam o empresário a sustentar José Sócrates.



Garantiu apenas que o seu cliente não pode ir a julgamento porque as provas são ilegais. Primeiro porque tudo começou num processo administrativo; depois porque usaram o RERT (Regime Excecional de Regularização Tributária) para conhecer a fortuna do seu cliente. Por último, disse Paula Lourenço, negociaram uma confissão com Hélder Bataglia. “Foi delação premiada”, acusou, garantindo que em 2015 também tinha sido feito um “acordo manhoso” a Santos Silva. “Para que acusasse Sócrates”, assegurou. “Só depois do interrogatório de Hélder Bataglia é que o processo é cozinhado para obter uma narrativa compatível com aqueles movimentos financeiros”, rematou.





Após a interrupção da instrução da Operação Marquês em março, devido à pandemia de Covid-19, o juiz Ivo marcou já várias sessões para os próximos dias. Amanhã começa por ouvir a defesa do arguido José Paulo Pinto de Sousa, primo de José Sócrates.

pormenores



“Prova proibida”



“O MP e Hélder Bataglia chegaram a um acordo para estabelecer qual era a verdade. Bataglia fez um acordo de delação premiada e isso é prova proibida, e o Ministério Público fez de conta que outras declarações anteriores não existiam”, afirmou esta segunda-feira Paula Lourenço.





Não conhecia Sócrates



A defesa de Gonçalo Gaspar Ferreira, do resort Vale do Lobo, pediu a não pronúncia do arguido, acusado de branqueamento e fraude fiscal. “O meu cliente não conhecia nem Sócrates nem Santos Silva. Como se pode sustentar co-autorias entre pessoas que não se conheciam”, questionou esta segunda-feira Saragoça da Matta.





Juiz sem máscara



À exceção do juiz Ivo Rosa, que conduz a instrução do processo Marquês, todos os presentes na sala de tribunal - procurador do Ministério Público, advogados e jornalistas - usaram máscara de proteção, como recomenda a Direção-Geral da Saúde.