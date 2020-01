Amigo de tailandesa decapitada fala em tribunal: “Enviou prenda para a filha e não a vi mais”

O Tribunal de Matosinhos realizou, esta terça-feira, mais uma sessão de julgamento do casal - ela tailandesa e ele paquistanês - que é suspeito de ter matado e decapitado uma mulher de 40 anos, também tailandesa.Um cidadão inglês, uma das últimas pessoas a ter estado com a vítima, Natchaya Jenrob, foi ouvido como testemunha."Estive com ela a 27 de dezembro de 2018. Pediu-me para a acompanhar aos CTT, para mandar brinquedos para a filha. Nunca mais a vi", disse Graig Morfitt, que estranhou a ausência da amiga e foi à casa de massagens onde trabalhava - a proprietária é a alegada homicida.Disseram-lhe que tinha ido embora com um homem.