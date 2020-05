Amigo viu briga que acabou em morte à facada em Messines

"Vi que eles estavam a brigar e fui ajudar o Diogo, mas não vi nenhuma faca." Foi assim que um amigo de Diogo Rodrigues, de 19 anos, que foi morto à facada a 9 de maio do ano passado, em Messines, relatou ontem, no Tribunal de Portimão, o que testemunhou do crime.Tiago Hilário, de 21 anos, começou ontem a ser julgado pelo homicídio de Diogo, de Algoz. O jovem sofreu três golpes de navalha num braço, numa clavícula e no tórax (foi atingido num pulmão e no coração). O óbito foi declarado no local pelo INEM.O arguido, que está em preventiva, entregou a arma do crime à GNR.