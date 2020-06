“Amigos” acabam à facada em Setúbal

Agressora e vítima são "amigos" e conhecidos pelos vizinhos dele, no bairro Afonso Costa, Setúbal, por suposta ligação ao consumo de drogas.Ao que oapurou, na noite de segunda-feira, o homem, de 47 anos, convidou a suspeita para o apartamento. A mulher acabou por dormir em casa do amigo.Pelas 07h30 desta terça-feira discutiram. Carlos, a vítima, acabou esfaqueado no peito. Foi pedir socorro à vizinha do lado, com mais de 90 anos.Quando a PSP chegou, Carlos ainda conseguiu dizer o nome da agressora, que os vizinhos viram a fugir também ensanguentada e a pedir socorro. Ele já teve alta.