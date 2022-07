Amigos de André Serra lançam campanha de recolha de fundos para família do piloto morto

Os amigos do piloto André Rafael Serra, que morreu na passada sexta-feira na queda de um avião de combate aos fogos, estão a organizar uma campanha de angariação de fundos para ajudar a família.

"Vamos tomar conta dos teus!", refere um dos amigos, Ricardo Santos, na rede social Facebook, onde a iniciativa está a ser divulgada.

"Obrigado grande André Rafael Serra por todos os momentos que partilhámos!", referem os amigos do piloto que morreu no regresso de uma operação de combate ao fogo quando o avião se despenhou no vale do Douro, junto a Vila Nova de Foz Côa.

"Ganhamos asas juntos e agora partiste cedo demais!", pode ler-se na mensagem dedicada ao piloto que, além da mulher, deixa duas filhas, de dois e cinco anos de idade.

Os fundos de apoio à família podem ser depositados na conta com o NIB:



PT50 0033 0000 4520 7623 4790 5