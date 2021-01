Amigos de Brueckner interrogados no caso Maddie

As autoridades alemãs e britânicas que investigam o desaparecimento de Madeleine McCann querem voltar ao terreno para interrogar várias testemunhas que contactaram com Christian Brueckner, apontado como principal suspeito do rapto da menina, a 3 de maio de 2007, na Praia da Luz.



De acordo com a imprensa britânica, que cita fontes da Scotland Yard, o objetivo é traçar os passos de Brueckner enquanto esteve em Portugal e os responsáveis pela investigação acreditam que vão ter novas pistas a partir dos depoimentos, sobretudo de amigos do alemão, que já terão sido até contactados para agendar um encontro com os investigadores.



