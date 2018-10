Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Amigos morrem afogados em barragem de Beja

Dois trabalhadores romenos chegaram para apanhar azeitona.

Por António Lúcio | 09:46

Dois imigrantes romenos, de 43 e 49 anos, que tinham chegado a Portugal há dois dias para trabalhar na apanha da azeitona, perderam a vida esta terça-feira de madrugada quando decidiram mergulhar na barragem do Pisão, Beja.



O caso está a ser investigado pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR, no entanto, segundo familiares das vítimas, o acidente terá acontecido quando os dois homens decidiram ir nadar depois de andarem à pesca junto à margem da albufeira.



O alerta foi dado por familiares e amigos dos dois recém-chegados, pouco antes da meia-noite de segunda-feira, depois de passarem várias horas "a procurar e a tentar ligar para os telemóveis" das vítimas.



A GNR foi acionada e começou as buscas, na madrugada de terça-feira, perto das 02h00 horas, depois de ter encontrado a roupa, as carteiras e os telemóveis das vítimas na margem da barragem.



Às 04h30 as operações terminaram, na altura sem resultados, mas foram retomadas pelas 10h00 com mais meios envolvidos. Os corpos dos dois homens foram ontem recuperados pelas autoridades. O do mais velho pouco depois das 12h30 horas. O do mais novo cerca das 15h00.



Os dois homens tinham chegado a Portugal há apenas dois dias e integravam uma pequena comunidade romena, sediada em Beringel, que trabalha habitualmente em explorações agrícolas da região na apanha da azeitona.



Nas operações estiveram os bombeiros de Beja, a Força Especial de Bombeiros e a GNR, num total de 30 operacionais e 10 meios terrestes.