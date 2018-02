Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Amigos morrem em reta sem luz e segurança

Marco Simão e Flávio Castro saíram de associação para o meio da estrada e foram atropelados.

26.02.18

Afalta de segurança - por ser uma reta sem lombas para diminuir a velocidade dos carros e não haver iluminação pública - terá contribuído para o atropelamento que causou a morte de dois amigos, de 28 e 29 anos, na noite de sábado, em frente à Associação de Moradores de Catarruchos, Montemor-o-Velho.



As causas do acidente estão a ser investigadas pela GNR, mas os moradores dizem que há muito deviam ter sido reforçadas as condições para peões e veículos.



Segundo apurou o CM no local, existe iluminação noturna mas a que está em frente à associação de moradores "tem as duas lâmpadas fundidas", disse o avô da condutora do carro que atropelou os dois amigos. Um outro morador defendeu a colocação de lombas, por ser "uma reta onde os carros passam com velocidade, sem haver nada que os faça travar".



O acidente ocorreu sábado, às 19h30, quando os dois amigos, ambos solteiros, saíam do bar da associação da aldeia. Terão ido de rompante para a estrada, sem verificarem os carros. Marco Simão, 28 anos, residia em Gesteira, Cantanhede, enquanto Flávio Castro, 29, vivia sozinho (os pais estão na Suíça), em Casal do Bom Despacho, Coimbra, e costumava passar os sábados em convívio com amigos na associação.



A condutora do veículo é uma jovem de 22 anos, de Catarruchos. Saiu ilesa, mas ficou em choque e foi transportada para o hospital da Figueira da Foz, onde foi feita recolha de sangue para despiste de álcool e psicotrópicos.



A análise será no Instituto de Medicina Legal e os resultados devem demorar dois meses.



PORMENORES

Estrada cortada

O atropelamento ocorreu na estrada municipal, entre Tocha e Carapinheira. Via foi interrompida ao trânsito várias horas, durante socorro às vítimas e diligências de investigação da GNR.



Médico no local

A morte dos dois jovens foi confirmada no local pelo médico que integrava a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do INEM, depois de frustradas as manobras de reanimação.



Autópsia

Os corpos foram removidos para autópsia, que deverá realizar-se hoje, no Instituto Médico-Legal da Figueira da Foz. Só depois poderão ser marcados os funerais de Marco Simão e Flávio Castro.