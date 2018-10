Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Amizade com ladrão trama PSP em Santarém

Agente foi acusado de vários crimes.

Por I.J. e J.N.P. | 08:53

Um agente principal da PSP de Santarém que mantinha "um relacionamento de amizade e interesse" com o chefe de um grupo que furtava carros para assaltos, foi agora acusado pelo Ministério Público de Santarém dos crimes de favorecimento pessoal praticado por funcionário, denegação de justiça, prevaricação e ainda de falsificação de documento.



Segundo a acusação, o agente, que se mantém ao serviço, informava o amigo e cúmplice "dos passos das investigações policiais" e fazia "falsos preenchimentos" das folhas de apresentações periódicas. Em troca, recebia "informações da atividades de outros delinquentes, alguns dos quais veio a deter", de forma a que a sua atuação fosse considerada "de mérito".



Manteve esse comportamento durante um ano e meio, até meados de 2017, altura em que surgiram várias denúncias e começou a ser investigado. Para além do processo-crime, que será julgado em Santarém, está em curso um processo disciplinar interno, que aguarda a decisão do tribunal.