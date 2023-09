O Conselho Superior da Magistratura (CSM) arquivou dez processos disciplinares a juízes, no âmbito da lei da amnistia devido à vinda do Papa Francisco a Portugal. O segundo processo disciplinar contra o juiz Ivo Rosa, na sequência de decisões polémicas, também foi arquivado, mas por falta de indícios para o sancionar. Ivo Rosa anulou decisões do colega Carlos Alexandre, que acabaram revogadas pela Relação de Lisboa e com a censura ao comportamento do magistrado pelos desembargadores.A promoção de Ivo Rosa a juiz desembargador estava suspensa devido aos processos disciplinares. O juiz, que ilibou José Sócrates da maioria dos crimes na ‘Operação Marquês’, já pode tomar posse no tribunal superior.