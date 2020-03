Amnistia para armas acaba no domingo

Termina domingo, dia 22, o período de seis meses que a PSP estipulou para entrega voluntária de armas por parte de proprietários, que, caso o façam, livram-se assim de qualquer sanção criminal ou coima.A única condição que a PSP impõe é que a arma não tenha estado envolvida em qualquer crime."Podem ser entregues todo o tipo de armas, de calibre de guerra, de pequeno calibre, réplicas. Até armas que as pessoas recebem como herança que poderão ter estado na guerra colonial", disse aoo intendente Nuno Carocha, porta-voz da PSP.Adianta que, até domingo, todos os detentores de armas de fogo podem fazer entrega das mesmas no departamento de armas e explosivos da PSP, na rua Artilharia 1, Lisboa, ou em qualquer comando do País.