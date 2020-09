"Amo o meu marido": Nega querer matar o marido apesar de facada nas costas

"Amo o meu marido. Nunca tive intenção de o matar. Isso nunca me passou pela cabeça". Eliana Henão negou ontem, por várias vezes, ter tido intenção de matar o marido quando, a 11 de abril de 2018, o atacou à facada pelas costas, quando este dormia, em Marinhas, Esposende.



A mulher, colombiana, de 36 anos, está indiciada de homicídio qualificado, na forma tentada, e chegou a estar em prisão preventiva. Foi libertada a pedido do marido que agora, já com o divórcio litigioso em curso, diz que foi coagido a negar o crime.

António Gamas disse em tribunal que após ter tido alta do Hospital de S. João, onde esteve internado, foi agredido "por dois colombianos, amigos dela (da arguida), para ir ao tribunal tirar a queixa. Eu estava sob coação", vincou a vítima, que diz ter vivido "um terror".

Sobre os acontecimentos da madrugada de 11 de abril de 2018, Eliana Henão disse não se lembrar de ter espetado a faca. "Ele estava a mandar-me bocas, discutimos e começámos a agarrar-nos um ao outro. Ele puxou-me o cabelo, eu mordi-o no braço e depois já só me lembro de ele estar a sangrar", recordou a arguida.



"Só soube que ele tinha sido esfaqueado na manhã seguinte, quando a PJ de Braga veio a minha casa procurar o cabo da faca", acrescentou. A colombiana referiu ainda ter sido ela a pedir socorro para o marido, contrariando a versão da acusação, que diz ter sido a filha de António a ligar para o 112. A jovem é ouvida na próxima sessão.