"Amor, volta para casa": Companheira de homem desaparecido há uma semana faz apelo

Pedro Ameixa, 34 anos, saiu de casa a 03 de novembro e nunca mais regressou. O homem, natural do Barreiro, terá sido visto pela última vez cerca das 19h00 desse dia. Conduzia uma carrinha preta BMW 320, da qual terá deixado "uma chave suplente em casa, num local visível", segundo garantiu um colega de trabalho de Pedro ao Correio da Manhã.

No dia do desaparecimento, o homem estava vestido com calças de ganga escuras, camisola de malha azul e calçava uns ténis pretos. Além da roupa no corpo, Pedro Ameixa levou mais duas camisolas e outro par de ténis.

Andreia Ameixa, com quem o homem casou há dois meses, já deixou vários apelos através das redes sociais.



"Amor, volta para casa […] seja qual for o motivo que te fez ir embora, volta por favor. Ou se alguém levou o Pedro tenha em mente que ele tem família, filho, esposa, mãe, amigos que estão desesperados", escreve a mulher que descreve o marido como um "homem trabalhador, honesto" e uma pessoa que vivia para a família. Sem pistas, os amigos recordam ao CM algumas "atitudes estranhas", que Pedro teria tido nos últimos dias antes de desaparecer.

Numa altura em que os familiares "cada vez acreditam menos" que Pedro tenha desaparecido por vontade própria, os apelos por notícias multiplicam-se nas redes sociais.