Amordaçam idoso viúvo e escapam com 12 mil euros em Rio Tinto

Bateram à porta das traseiras e, quando abri, entraram e levaram-me de rastos. Amordaçaram-me para não gritar por socorro e amarraram-me com o cinto das minhas calças para me levarem para a casa de banho." Joaquim Magalhães foi vítima de um assalto e sequestro violentos, ao início da tarde de segunda-feira, na vivenda onde mora sozinho, em Rio Tinto.



O homem, de 83 anos e viúvo há três meses, foi atacado por três assaltantes, que não esconderam a cara. Remexeram gavetas e fugiram com 12 mil euros, uma carteira com documentos, um cartão bancário e a chave do carro da vítima.

O assalto ocorreu por volta das 13h40. Quando Joaquim Magalhães se conseguiu soltar, pediu ajuda. "Fui à varanda gritar por socorro, os vizinhos vieram logo ajudar e telefonaram para a Polícia. Nem sei como é que me consegui libertar porque estava todo amarrado e a porta da casa de banho fechada à chave", explicou o idoso ao CM.



"Esta foi a primeira vez que fui assaltado, mas há alguns meses tentaram arrombar a porta das traseiras. Na altura, tive de trocar as fechadura", acrescentou a vítima, que explorou um café, no piso térreo da moradia, durante décadas. É, por isso, muito conhecido na zona onde reside.

A PSP foi ao local, mas os assaltantes, que aparentavam ter entre 20 e 25 anos, já tinham fugido. Por se ter tratado de um assalto violento com sequestro, o caso está a ser investigado pela PJ do Porto, que está à procura dos assaltantes.