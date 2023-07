Uma Viatura de Intervenção em Catástrofe do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foi alvo de furto enquanto estava estacionada na base logística do INEM, no Lumiar, em Lisboa. Foram furtadas 10 ampolas de morfina, que estavam armazenadas no veículo. O furto só foi detetado durante uma inventário de rotina às viaturas estacionadas no local. O INEM diz estar a investigar o incidente.De acordo com a Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica (ANTEM), “a morfina é um fármaco narcótico de alto poder analgésico usada principalmente para aliviar dores intensas, agudas e crónicas”, do grupo dos opioides. O furto “é mais um episódio de manifesta gravidade que vem pôr a nu o mau funcionamento do INEM”, acusa.