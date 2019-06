Amputadas duas pernas a militar português ferido na República Centro-Africana

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O capacete azul português gravemente ferido, quinta-feira, no capotamento de uma viatura blindada ficou com as pernas esmagadas e os membros inferiores foram-lhe ambos amputados ainda na República Centro-Africana (RCA), num hospital sérvio da ONU.O militar, de 23 anos, chegou a Portugal às 14h14 desta sexta-feira e está no Hospital das Forças Armadas, "consciente, orientado e estável", assegura o Estado-Maior-General das Forças Armadas.... < br />