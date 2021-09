Com apenas dezassete anos, Ana denunciou o pai à justiça por violência doméstica contra a mãe e contra os irmãos mais novos. A Proteção de Menores mandou-a voltar para casa e as agressões continuaram.Neste Investigação CM mostramos-lhe como a Comissão de Proteção de Menores falhou neste e noutros casos bem conhecidos do público, como o de Vanessa e Valetina.