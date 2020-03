ANA fecha terminal 2 do Aeroporto de Lisboa

A ANA, empresa que gere os aeroportos nacionais, anunciou esta sexta-feira que vai encerrar aos voos comerciais o terminal 2 do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, "a partir das 12h00 de segunda-feira, 30 de março", mantendo-o operacional apenas para voos de apoio ao Serviço Nacional de Saúde, e de caráter humanitário.Em comunicado às redações, a ANA Aeroportos revela que irá concentrar todos os embarques no terminal 1 do aeroporto da capital.Citando Thierry Ligonniére, presidente da comissão executiva, a empresa revela que "a manutenção da operação só é possível graças ao profissionalismo, dedicação e empenho exemplar dos colaboradores da ANA Aeroportos Portugal. Da Horta ao Funchal, das Flores ao Porto, de Lisboa a Ponta Delgada, do Porto Santo a Beja, Flores ou Santa Maria, milhares de profissionais asseguram a ligação aérea de Portugal ao mundo, apoiam a chegada de portugueses repatriados, e garantem que medicamentos e outros dispositivos cheguem aos hospitais".Referindo que os aeroportos portugueses não estão imunes aos impactos económicos causados pela pandemia de Covid-19, a ANA Aeroportos diz-se "comprometida no objetivo de proteger os empregos nesta fase de grande incerteza". "Por isso, está obrigada a reorganizar a sua operação", conclui o comunicado.