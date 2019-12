Ana Gomes acusa Isabel dos Santos de controlar JN, DN e TSF através de testa de ferro

A ex-eurodeputada Ana Gomes acusou esta terça-feira em tribunal a empresária angolana Isabel dos Santos de controlar, através de um testa de ferro, o grupo detentor do Jornal de Notícias, Diário de Notícias e TSF.Sem referir nomes, Ana Gomes acusou igualmente o referido testa de ferro de limpar a imagem de Isabel dos Santos tanto na imprensa como na wikipedia.As declarações de Ana Gomes sobre a Global Media Group foram feitas durante o julgamento, a decorrer no Juízo Local Cível de Sintra, da queixa apresentada por Isabel dos Santos contra a também antiga diplomata depois de esta ter acusado a filha do ex-presidente angolano de lavagem de dinheiro.As acusações de Ana Gomes foram feitas na rede social Twitter e mereceram a queixa de Isabel dos Santos cuja argumentação foi divulgada publicamente pela própria ex-eurodeputada no seu site Em atualização