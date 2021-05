Luís Filipe Vieira na Assembleia da República, e revelou-se chocada com a forma como





o presidente do Benfica se defendeu e por ter evocado a qualidade de presidente do clube nos negócios com o BES, então presidido por Ricardo Salgado.

A ex-candidata presidencial aponta que o que está em causa são os esquemas de lavagem de dinheiro presentes no futebol, seja em "clubes grandes ou pequeninos".





Ana Gomes esteve esta quarta-feira a ser ouvida em tribunal a propósito do processo Football Leaks, no qual Rui Pinto é arguido.A ex-eurodeputada mostrou-se indignada com a inquirição deÀ saída da sala de audiências, e uma vez que a juíza pediu que Ana Gomes se cingisse ao processo enquanto estava a ser ouvida, a ex-eurodeputada defendeu que Luís Filipe Vieira está ligado ao processo.Ana Gomes defende que "não há dúvida nenhuma de que a indústria do futebol se presta a ser uma conduta para o branqueamento de capitais e esquemas perversos de máfias e tríades para lavagem de dinheiro obtido de processos sujos".