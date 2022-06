Mantenho o que já disse, Mário Ferreira é um escroque e criminoso fiscal, nunca me escondi atrás de nada, dei a cara. Estou convencida de que no negócio da venda do navio ‘Atlântida’ e que no processo da subconcessão dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo… houve corrupção, houve crimes fiscais e o Estado foi altamente lesado.









