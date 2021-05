A ex-eurodeputada Ana Gomes assumiu esta quarta-feira no julgamento do processo Football Leaks que incentivou Rui Pinto a colaborar com a Justiça e defendeu que a mudança de atitude do arguido não foi "para salvar a pele".A antiga candidata presidencial revelou que foi quatro vezes à prisão visitar Rui Pinto. "Na primeira vez [que estive com ele], achei-o muito revoltado e relutante a qualquer colaboração com a polícia. A pouco e ...