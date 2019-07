Ana Gomes sobre hacker Rui Pinto: “Detenção parou nove investigações”

"As informações reveladas por Rui Pinto levaram à abertura de investigações em nove países europeus. Mas esta colaboração parou desde que ele está preso. Esta detenção bloqueou nove investigações que estavam em curso".Esta é a posição das ex-deputadas europeias Ana Gomes e Eva Joly (que também é magistrada na Justiça francesa), que esta terça-feira visitaram o pirata informático português, atualmente em prisão preventiva por tentativa de extorsão ao fundo Doyen.Sem nunca referirem o processo que envolve os emails roubados ao Benfica, as duas responsáveis apontaram ao Ministério Público (MP), numa conferência de imprensa, em Lisboa, após uma reunião com a ministra da Justiça."Em 2016, Rui Pinto fez denúncias ao MP mas nenhuma foi investigada. Eram casos de corrupção envolvendo agentes da Justiça. Sabemos que os procuradores do processo EDP querem informação do Rui Pinto, mas não lhe foi pedida qualquer colaboração. As autoridades portuguesas só querem incriminar o Rui Pinto enquanto os grandes criminosos estão à solta", afirmou a ex-eurodeputada portuguesa.Já a magistrada Eva Joly referiu que o papel de Rui Pinto "foi fundamental em vários processos, como o que comprovou a corrupção envolvendo o presidente do Paris Saint-Germain e o Qatar na atribuição do Mundial de futebol ou o recente processo conhecido por Malta Files".Ambas as ex-eurodeputadas defendem alterações na lei que permitam beneficiar os denunciantes nestes casos.