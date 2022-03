Ana Gomes suspeita de que o empresário Mário Ferreira, dono da empresa líder de cruzeiros fluviais em Portugal e principal acionista da TVI/CNN, esteja por detrás das notícias sobre o alegado não pagamento adequado do IMI na casa que herdou do marido, em Colares, e do AIMI (Adicional do IMI) relativo a esse imóvel e a um apartamento, em Cascais.