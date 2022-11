Ana Loureiro, que foi detida pela PSP no âmbito de uma investigação pelo crime de lenocínio, foi presente a juiz que lhe aplicou as medidas de coação de termo de identidade e residência e de apresentações, duas vezes por semana, na esquadra da sua área de residência, em Évora.



Está ainda proibida de contactar as mulheres que é suspeita de explorar em serviços sexuais.