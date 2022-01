"Peço desculpa. Estou arrependida. Não era este o desfecho que queria". Foi desta maneira que Ana Miranda, de 31 anos, quebrou o silêncio nesta quinta-feira, no Tribunal de São João Novo, no Porto, depois de ouvir as alegações finais. No entanto, não quis explicar o que aconteceu na madrugada de 13 março do ano passado, quando esfaqueou a ex-companheira, de 25 anos, até à morte na via pública, no Porto.