Análise a telefone trama André Geraldes

Paulo Silva, que denunciou o Cashball, diz que cérebro do esquema foi ex-presidente do Sporting, mas não há provas que envolvam Bruno.

Por Tânia Laranjo | 01:30

Não há provas contra Bruno de Carvalho no Cashball, mas o mesmo não acontece relativamente a André Geraldes, ex-diretor-geral do Sporting.



Depois de Paulo Silva ter dito que o cérebro do esquema foi o ex-presidente dos leões, as autoridades conseguiram chegar ao histórico das mensagens enviadas por André Geraldes, no telemóvel que lhe foi apreendido.



Aí, percebeu-se que não há nada que envolva o ex-número um de Alvalade. Pelo contrário, a análise foi determinante para demonstrar que as mensagens guardadas por Paulo Silva foram efetivamente mandadas por André Geraldes. Pedia ao intermediário que Paulo Silva ajudasse o Sporting a ganhar jogos.



Está em causa um esquema de corrupção denunciado pelo CM que dá conta de que André Geraldes, recorrendo a dois intermediários, contratou Paulo Silva para subornar jogadores e árbitros.



O esquema terá começado pelas modalidades e passou para o futebol nos primeiros jogos da época passada. Paulo Silva recebia 300 euros por cada ato de corrupção e cabia-lhe abordar atletas das equipa adversárias ou árbitros.



Denunciou o esquema à Polícia Judiciária do Porto, em janeiro do ano passado, e André Geraldes foi preso a 13 de maio - um dia antes do ataque à Academia de Alcochete.



Paulo Silva também foi detido.



Proibido de competir

As medidas de coação impostas a André Geraldes - proibição de contactos - acabaram passado seis meses da investigação. No entanto, o processo ainda continua e o ex-diretor-geral do Sporting está ainda sujeito a uma caução de 60 mil euros.



Neste processo, os verdes-e-brancos arriscam sanções acessórias, já que estão em causa crimes de corrupção desportiva. Tal como foi pedido no caso E-Toupeira, para o Benfica, o Sporting pode ficar inibido de competir entre seis meses e três anos.