Análises a portugueses repatriados de Wuhan vão ser repetidas hoje de manhã

As análises ao novo coronavírus no grupo de 20 repatriados da China que está em isolamento voluntário no hospital Pulido Valente, em Lisboa, vão ser repetidas esta sexta-feira de manhã.

Segundo disse à agência Lusa a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, uma equipa do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge estará pelas 09h30 no Pulido Valente para fazer a recolha das amostras respiratórias aos 18 portugueses e duas brasileiras que vieram da China e que chegaram a Lisboa no dia 2 deste mês.

Graça Freitas adiantou que o resultado destas análises será conhecido "algumas horas depois", durante a tarde.