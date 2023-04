Um analista informático, de 50 anos, está a ser julgado no Tribunal de Leiria por seis crimes de violência doméstica, sequestro, violação e coação, todos na forma agravada, em que as vítimas são a mulher e os quatro filhos, de 22, 20, 18 e 12 anos. O casal viveu junto, em Leiria, a partir de 1996, e o relacionamento terminou em 2013 quando a mulher saiu de casa com os quatro filhos por “não suportar mais a convivência com o arguido”.









