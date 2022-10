Anas Kataya pode cumprir pena de prisão entre oito e dez anos por morte de Paulo Correira

O Ministério Público do Porto pediu esta sexta-feira uma pena entre os oito e os dez anos de prisão para Anas Kataya, arguido que está acusado de matar Paulo Correia a 10 de outubro do ano passado.O procurador entende que a qualificação dos factos deve ser alterada. Anas Kataya está acusado de homicídio qualificado, mas o magistrado diz agora que deve ser condenado por ofensas à integridade física graves agravadas pelo resultado morte.O procurador defende que não era previsível que Anas soubesse que podia provocar com um soco a morte de Paulo, de 23 anos. Os factos ocorreram junto à discoteca Boîte. O advogado da família de Paulo e a defesa de Anas vão agora também alegar.