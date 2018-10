Embarcação ‘Mestre Silva’, com cinco pescadores, naufragou a 19 quilómetros da costa. Só o mestre foi resgatado com vida.

Era um bom homem, muito pacato e respeitado. Esteve emigrado no Panamá vários anos, voltou e andava ao mar para ganhar a vida". As palavras são de Joaquim Neves, amigo de António Sousa, de 52 anos, que morreu ontem num naufrágio ao largo de Esmoriz, em Ovar. No barco seguiam mais quatro pescadores, Rafael Silva, de 54 anos, ...