Um agricultor ficou sem modo de sustento devido a um fogo que destruiu um barracão com material agrícola e fardos de palha, no valor de 40 mil euros, em Casalinho, Alpiarça.



António Quartilho diz que o fogo tem mão criminosa e que a PJ encontrou provas. "Uma pessoa disse que me destruía tudo. Ora, se isto agora ardeu do nada, só posso pensar que as coisas estão relacionadas", conclui.

