André Filipe Pires de Carvalho e Oliveira, de 29 anos, e Fernando Jesus Gonçalves, de 23, já se encontram no Tribunal de Vieira do Minho após terem sido detidos esta sexta-feira. Em causa estão diversos crimes como roubos, posse de armas proibidas e condução perigosa.André estava fugido às autoridades desde a madrugada de 24 de setembro, quando abandonou a namorada, Inês Carvalho, de 23 anos, após esta ter sido baleada pela PSP. 'Pirata', como é conhecido, deixou a companheira à porta do hospital de São João da Madeira, na sequência de uma perseguição. A jovem acabou por morrer.ao homem montada em Adaúfe, Braga.O 'pirata' foi apanhado por quatro militares menos de três horas depois de ter escapado a uma patrulha e após se despistar na viatura furtada que conduzia. O comparsa - Fernando Jesus Gonçalves, de 23 anos - foi detido no local do acidente.Recorde-se que André esteve preso até ao início deste ano, altura em que foi libertado devido às medidas de contenção da pandemia de Covid-19.