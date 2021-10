André Ventura absolvido de racismo contra a comunidade cigana

André Ventura foi absolvido pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa da condenação de racismo contra a comunidade cigana, em que tinha de pagar uma multa de mais de 3370 por discriminação ética na forma de assédio.

O líder do Chega tinha sido condenado pelo tribunal em primeira instância, mas agora foi absolvido por defesa da liberdade de expressão.





No despacho a que oteve acesso, o tribunal refere que "não se provaram quaisquer outros factos relevantes para a decisão da causa articulados na decisão administrativa ou na impugnação judicial, para além de meras conclusões, matéria de direito ou exposição de motivos".O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa anuncia que, face ao recurso interposto por Ventura, o mesmo é absolvido "da prática de uma contra-ordenação prevista e punida".A inicial decisão do tribunal era referente a factos ocorridos no final de 2017, quando André Ventura identificou como "bandidos" uma família do Bairro da Jamaica num debate presidencial com Marcelo Rebelo de Sousa, apresentado uma foto do Presidente da República com esses residentes.