Anexo de restaurante em Ponte de Lima totalmente destruído pelas chamas

O anexo do restaurante "O Moinho", localizado em Anais, Ponte de Lima, foi totalmente destruído pelas chamas na madrugada deste sábado.Segundo o que oconseguiu apurar, o alerta para este incêndio foi dado cerca das 00h15.No espaço estavam instalados os grelhadores e os fornos do restaurante. Devido à destruição do espaço, o restaurante não vai estar aberto este sábado.Não há feridos a registar.A GNR foi acionada. Foram ainda mobilizados para o local 19 operacionais dos Bombeiros de Ponte de Lima, apoiados por quatro viaturas, e também nove operacionais da corporação de Bombeiros de Vila Verde, com três viaturas.