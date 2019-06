Angariam portugueses para mil contas falsas

O esquema tem base em França e passa pela criação de contas bancárias em nome de cidadãos de outros países europeus, tendo em vista a obtenção de créditos para compra de bens que nunca chegavam a pagar, lucrando com as respetivas vendas.A PJ do Porto deteve um casal de angariadores dos chamados ‘homens de palha’, levados a território gaulês só para a criação de mais de mil contas falsas.O plano já terá rendido à organização criminosa internacional - cujos cabecilhas estão a ser investigados em França, mas ainda por deter - um total de cerca de 1,2 milhões de euros. Portugal, por exemplo, servia de base para o primeiro passo da pirâmide, a angariação.Os dois suspeitos detidos, ele de 54 anos e ela de 40, ambos de Vila Nova de Gaia e com vidas ligadas ao mundo da noite, sugeriam a pessoas que não sabem, sequer, falar francês a criação de contas ou constituição de empresas em França, a troco de um valor que ficava entre os 2 e os 4 mil euros, mais despesas de viagem.Já os angariadores, sacavam de 500 a 1000 euros por cada ‘homem de palha’ - expressão normalmente utilizada para estes casos - recrutado. O processo tem já dezenas de arguidos.Procedia-se então à obtenção de créditos, compra de bens sem pagamento e posterior venda.O objetivo de espalhar o esquema pela Europa passava por dificultar a investigação, mas a PJ até se antecipou às autoridades franceses e deteve o casal, hoje levado a tribunal.