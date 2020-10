Animais em risco de ficar sem abrigo após ordem de saída em Tavira

O abrigo para animais na quinta do Pinheirinho, no concelho de Tavira, está a ser desmantelado. O terreno, de cerca de 30 hectares, que tinha sido emprestado à Adota - Associação de Animais de Santa Luzia por uma mulher de 90 anos, que entretanto faleceu, foi agora alugado a agricultores, pela restante família da idosa, para serem plantados abacates, e foi dada a ordem de saída à associação de proteção animal. Entretanto, os 150 cães e gatos que lá vivem à espera de adoção estão em risco de ficarem sem abrigo."Andamos a pedir ajuda a todas as associações da região para acolher os animais mas, até agora, apenas a ARA - Animal Rescue Algarve, em Loulé, é que recebeu 21 dos nossos cães e 18 gatos", diz aoAlice Gil, a presidente da Adota.Agora, a Adota tem estado à procura de um terreno para construir um novo abrigo: "Temos dois terrenos em vista, a sete quilómetros da cidade de Tavira, mas não temos dinheiro para os comprar e não nos alugam porque é para a construção de um canil. Estamos a fazer alguns eventos e peditórios, mas ainda não é suficiente", lamenta Alice Gil.Os terrenos que a Adota tem encontrado são agrícolas e onde não podem ser feitas construções. Outro problema é que o terreno tem de estar próximo da cidade por causa da assistência médica dos animais e também para ser mais fácil a adoção.O espaço da ARA não é suficiente para albergar os restantes animais que ainda ficaram em Tavira. Este canil de Loulé também está com problemas devido a um conflito com a autarquia local por ter sido construído sem licença.